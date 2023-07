Traffico Roma del 05-07-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla via Pontina a seguito di un incidente avvenuto poco prima di Castel di Decima troviamo coda in direzione die a partire da Pomezia altre cose per incidente sulla Casilina all’altezza della Stazione Grotte celoni direzione centro in estate in città abbiamo coda e poi sulla Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti e sulla Cassia Veientana tra il bivio per Formello e via della Giustiniana e poi anche sulla Salaria si sta in coda dall’aeroporto del alla tangenziale sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico troviamo code per incidente tra la Tiburtina e la Salaria È tra la Tiburtina è San Giovanni in carreggiata opposta sul Urbano della A24 abbiamo code nelle due direzioni tra lo svincolo fiorentini e la tangenziale est verso il centro e in uscita da ...