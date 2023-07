Traffico Roma del 05-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati aumenta ilsul Raccordo Anulare nelle due carreggiate quindi tra Casilina e laFiumicino in carreggiata interna e Ines neppure la Casilina e la Tiburtina e poi te lo svincolo per La Cassia Veientana è quello per l’Aurelia in entrata in città abbiamo code sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo Togliatti e la tangenziale percomunque in diminuzione poi sulla Flaminia si sta in coda dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Cassia Veientana poco dopo lo svincolo di Castel de’ ceveri sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si sta in fila tra Nomentana e via dei Campi Sportivi intanto aumenta ilanche sulle principali strade che dal litorale portano nella capitale sulla via Pontina si rallenta tra il bivio per Andria e ...