Traffico Roma del 05-07-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati auto in fila sulla diramazione diSud tra Torrenova e raccordo anulare in entrata aè sempre in entrata in città troviamo coda raccordo e la tangenziale est e sul tratto Urbano della A24 stessa cosa sulla Tiburtina e tra Casal Bianco e il raccordo rallentamenti anche in tangenziale Tra la Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico chi si trova invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare incontra code tra la Casilina e l’ardeatina è tanto aumenta ilsulle principali strade che dal litorale riportano nella capitale in particolare sulla via Pontina si rallenta e attratti si sta in coda tra il bivio per Ardea e Castelno sulla Cristoforo Colombo tra via Ermanno Wolf e via di Malafede e poi sulla via del mare ...