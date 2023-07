Tour de France Il colpo gobbo di Jay Hindley

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A guardare verso l’alto dalle collinette che anticipano, dolci e spelacchiate, i Pirenei, i corridori vedevano, in lontananza, più nubi che vette. Ed era un’ottima notizia: il caldo non li avrebbe assaliti, non si sarebbe attaccato alla loro ruota, appesantendola. A volte basta un segnale da niente per rafforzare gli intenti riottosi che magari si erano vagheggiati il giorno precedente o il mattino stesso. Jaynon aveva la minima voglia a iniziodedi fare da fondale lontano, sperduto, dietro a quei due, i soliti noti: Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Voleva mettersi alla prova, capire se anche aldepoteva correre da grande protagonista. Un Giro d’Italia l’aveva già vinto, un anno fa, ma gli avevano fatto notare che quei due, i soliti noti, non c’erano. Jay ...