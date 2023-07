Tour de France 2023 | tappa e maglia per Hindley sui Pirenei! Vingegaard stacca Pogacar | Ciccone sale in top3!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Arrivano i Pirenei aldee c’è uno spettacolo unico alla Grande Boucle, che si conferma la corsa più bella al mondo. A vincere la quintaè Jaiin quel di Laruns: il trionfatore del Giro d’Italia 2022 trova sorprendentemente la fuga giusta e, oltre al successo parziale, centra anche laGialla. A far paura però è uno Jonasin formato monstre: il danese appare il nettissimo favorito per la vittoria finale. Clamorosa prima parte di gara. Ci si aspettava la fuga, ma non ci si aspettava un gruppo all’attacco. Dopo una serie di scatti e controscatti si è formato un drappello di trentasei uomini al comando, tra i quali anche corridori di gran qualità: Tiesj Benoot, Christophe Laporte e Wout van Aert (Jumbo-Visma), Felix ...

LARUNS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jai Hindley è la nuova maglia gialla del Tour de France. Il 27enne corridore australiano della Bora-Hansgrohe, ...Arrivano i Pirenei al Tour de France 2023 e c'è uno spettacolo unico alla Grande Boucle, che si conferma la corsa più bella al mondo. A vincere la quinta tappa è Jai Hindley in quel di Laruns: il trio ...