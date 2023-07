Tour de France 2023 | tappa di oggi Pau-Laruns | orari | percorso | favoriti Primo assaggio di Pirenei

La stessa tappa, nel 2020, vide il successo, il primo in carriera al, di Tadej Pogacar .Spazio anche al ciclismo con la quinta tappa deldee alla Volleyball Nations League. Tornano in campo anche le ultime quattro Nazionali U21, che si sfidano nelle semifinali degli Europei ...Ilde2023 inizia oggi a pregustare i Pirenei con la quinta tappa , la Pau - Laruns di 162,7 chilometri. Sono infatti tre i GPM in programma, niente di impossibile ma nel finale i big della ...

Tour de France 2023 - Sintesi 4a tappa: Dax - Nogaro - Video RaiPlay

La frazione scatterà da Pau, città che da sempre è punto di riferimento per il tour de France e proporra un primo tratto pianeggiante e poi, al km 60, l'ascesa al Col de Soudet (15.2 km al 7,2%, Hors ...Quinta tappa del Tour de France 2023 ed è già tempo di salite e di montagne. Nei 162.7 km da Pau a Laruns i corridori affronteranno la lunghissima salita del Col du Soudet (15 km al 7%, GPM di massima ...