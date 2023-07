Tour de France 2023 | tante abrasioni per Fabio Jakobsen Steels | “Bicicletta rotta in tre pezzi!”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una quarta tappa deldeda dimenticare per. Il corridore della Soudal-QuickStep è caduto quando mancavano poco meno di 2 km al traguardo di Nogaro, non potendosi giocare le carte per disputare la volata, che alla fine ha visto il bis di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Una brutta botta per il 26enne olandese, ma è andata peggio a Jacopo Guarnieri (Lotto Dsnty), coinvolto nell’incidente e costretto poi al ritiro.ha riportato molteche però non ne pregiudicano la continuazione del percorso nella Grande Boucle. Chiaramente la frazione odierna, la prima sui Pirenei, sarà molto complicata. A chiarire la situazione e a dare una spiegazione dell’accaduto sono stati il direttore sportivo Tome il ...

E due! Il belga Jasper Philipsen , 25 anni, uomo jet della Alpecin, ha bissato il successo di Bayonne alde. E come nella terza tappa un poderoso Van der Poel lo ha trascinato al traguardo, perfetto pesce pilota. Niente da fare per Ewan battuto al Fotofinish. Terzo Bauhaus, quarto Coquard e ...Al Tour de France, spesso i fan si fanno notare dal bordo della strada. Così è stato anche in occasione della quarta tappa, quando un ciclista volante ha fatto scalpore con una performance molto parti ...L'analisi della tappa di oggi del Tour de France, da Pau a Laruns: il percorso odierno e i ciclisti favoriti per la vittoria ...