Tour de France 2023 | programma e calendario tappe | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ile ilcompleto delde, la più importante corsa del panorama del ciclismo internazionale di scena quest’anno dall’1 al 23 luglio con la sua edizione numero 110. La Grande Boucle promette come sempre spettacolo e tutti si aspettano un nuovo capitolo della sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con tanti altri big a giocarsi il podio dei Campi Elisi. Quest’anno ilpropone un percorso con diverse novità, a cominciare dalla Grande Partenza nei Paesi Baschi e i Pirenei inseriti addirittura nella prima settimana. Non mancheranno le grandi salite anche sulle Alpi, ma saranno i Vosgi a incoronare il vincitore prima della passerella parigina. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.DE...

L'australiano fa il pieno nella prima frazione pirenaica Quinta tappa del Tour de France 2023, prima frazione pirenaica tra Pau e Laruns di 163 km, classifica sconvolta in una Grande Boucle 2023 che non smette di riservare sorprese. A tagliare per primo il traguardo Jay Hindley che ottiene la vittoria e anche la maglia gialla, dimostrando gamba e coraggio e iscrivendosi tra i candidati alla vittoria finale. È bastata la prima tappa di montagna, una delle più facili, per far esplodere completamente il Tour de France. Alla quinta giornata la corsa di ciclismo è già arrivata al confronto con i Pirenei e ha emesso verdetti molto chiari. Jai Hindley si è preso tappa e maglia gialla inserendosi in una

La tappa del riscatto per lo spettacolo e per Jonas Vingegaard, ma ci mettiamo anche il nostro Ciccone che si è fatto vedere nei piani alti del Tour de France e si è messo in terza posizione della gen ...Subito un colpo di scena al Tour de France 2023. Nella prima tappa di montagna, la prima sui Pirenei, Tadej Pogacar finisce per perdere 1'04'' dal rivale Jonas Vingegaard, apparso decisamente più bril ...