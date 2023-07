Tour de France 2023 | pagelle di oggi | colpo doppio di Jai Hindley Ciccone beffato | vola Vingegaard

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023)QUINTA TAPPADEJai, voto 10: lo scenario perfetto, meglio di così non si poteva fare. L’australiano della Bora-hansgrohe trova la fuga bidone e la sfrutta nel migliore dei modi. Trova il successo di tappa e la contemporanea Maglia Gialla, esaltandosi sul finale, staccando tutti gli altri componenti della fuga. È un chiaro candidato al podio. Giulio, voto 8: la rabbia sul finale dimostra quanto ci tenesse l’azzurro. Trova la fuga giusta, è molto intraprendente ma nel momento giusto gli manca la brillantezza per giocarsi la vittoria. È secondo di giornata, terzo in classifica generale, ma l’amaro in bocca resta. Jonas, voto 9: lui e la Jumbo-Visma sono veramente devastanti. Altra giornata monstre per il danese che, ...