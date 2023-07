Tour de France 2023 | Jay Hindley ribalta la classifica con una fuga da lontano E il precedente di Carapaz al Giro 2019…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildeha una nuova maglia gialla. Jaisi prende la prima tappa di montagna della Grande Boucle con arrivo a Laruns e si mette addosso il simbolo del primato con 47” su Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e 1’03” su Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Grazie al suo ingresso nelladi giornata e, al contempo, una piena sottovalutazione da parte degli altri uomini di. Eppure l’australiano non è l’ultimo arrivato. In bacheca vanta und’Italia vinto nel 2022, poco più di un anno fa. E per sottolineare di come non si tratta di una one hit wonder, nel 2020 il corridore dell’allora Sunweb arrivò secondo alle spalle di Tao Geoghegan Hart, che vinse quella Corsa Rosa d’autunno soltanto all’ultima cronometro. Uno che va, innegabilmente. Forse sottovalutando i suoi ...