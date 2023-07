Tour de France 2023 | a dare spazio a Jai | si finisce nei guai!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe) ha vinto la quinta tappa del 110°de, la prima delle due frazioni pirenaiche, che portava i corridori da Pau a Laruns lungo 163 chilometri. Il vincitore del Giro d’Italia 2022 ha conquistato il successo con un assolo di 20 chilometri, al termine d’una lunga fuga condotta, dapprima, in un folto gruppo, gradualmente assottigliatosi strada facendo. Al secondo posto, staccato di 32”, si è classificato un positivo Giulio Ciccone (Lidl Trek) che ha regolato in volata il drappello degli inseguitori composto anche dall’austriaco Felix Gall (AG2R Citroen), dal campione di Germania Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) e da un dirompente Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). Il campione di Perth ha così conquistato la maglia gialla. Ora, in classifica generale, può vantare un margine di 47” sul campione uscente con ...

