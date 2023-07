Toronto | Bernardeschi perde le staffe | rifila una testata a un avversario e viene espulso

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Continua il momento no delFC, sconfitto 4-0 dall’Orlando City e ormai al quarto ko di fila. Protagonista in negativo dell’incontro Federico, che al 63?, sul punteggio di 2-0, ha ricevuto un cartellino rosso. Il motivo? Unata a un giocatore, Wilder Cartagena, che dopo un’accesa discussione con l’italiano è stato colpito al volto ed è finito per terra. Inevitabile la decisione del direttore di gara di sanzionaree cacciarlo dal campo. Per l’ex Juventus si tratta della prima espulsione in 36 partite con la maglia del. Federicored card against Orlando City.FC down 2-0. Likely on their way to their fourth straight loss, if result holds. Would be ...

Follia nella notte americana per Federico. L'italiano, in campo dall'inizio connella sfida contro l'Orlando City e persino con la fascia da capitano al braccio, ha decisamente perso la testa andando a colpire un ...IlFC die Insigne è una squadra in crisi: è penultima nella Eastern Conference della Major League Soccer e nella notte ha incassato un pesante 4 - 0 in casa dell' Orlando City. Le ...Stagione non facile per ilFC e non è un caso che Lorenzo Insigne e Federicosi stiano guardando attorno da un po', a caccia di certezze per il prossimo futuro. La squadra occupa il penultimo posto nella ...

Insigne-Bernardeschi: quale futuro A Toronto non c'è un bel clima... Tuttosport

L'attaccante del Toronto protagonista in negativo nell'ultima uscita stagionale. Momento da dimenticare per lui e il suo club ...Follia Bernardeschi al Toronto: l'ex calciatore della Juventus ha dato una testata ad un avversario ed è stato espulso per doppia ammonizione ...