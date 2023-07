Toronto | Bernardeschi dà una testata ad un avversario e viene espulso VIDEO

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Momento di follia per Federicodurante il match delcontro l’Orlando (perso poi dalper 4-0). L’ex calciatore della Juventus, che era in campo con la fascia da capitano, è statoal 63? per aver dato unaad un. Ilera già sotto con un punteggio di 2-0.è stato(era alla sua seconda ammonizione) e poi la squadra è definitivamente crollata. Federicored card against Orlando City.FC down 2-0. Likely on their way to their fourth straight loss, if result holds. Would be one win in their last 12 matches. pic.twitter.com/5wDUiUnNEP — Tom Bogert (@tombogert) July 5, 2023 Ilha ...

IlFC die Insigne è una squadra in crisi: è penultima nella Eastern Conference della Major League Soccer e nella notte ha incassato un pesante 4 - 0 in casa dell' Orlando City. Le ...Stagione non facile per ilFC e non è un caso che Lorenzo Insigne e Federicosi stiano guardando attorno da un po', a caccia di certezze per il prossimo futuro. La squadra occupa il penultimo posto nella ..., esultano Insigne e. Il duro confronto tra Bradley e. Ruolino di marcia disastroso per ilFc . Squadra affidata a Terry Dunfield ., esultano ...

Follia Bernardeschi al Toronto: l'ex calciatore della Juventus ha dato una testata ad un avversario ed è stato espulso per doppia ammonizione ...