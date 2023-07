Torneo di Wimbledon | Jannik Sinner vola al terzo turno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Londra –aldeldi. L’altoatesino ha vinto con l’argentino Diego Schwartzman per 7-6, 6-1, 6-2 in 2h02’ di gioco. L’Azzurro è la testa di serie numero 8. (foto@internazionaliBNLditalia.com/Sposito) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Ha superato al secondo turno l'argentino Diego Schwartzman per 7 - 6, 6 - 1, 6 - 2 in 2h02' Jannik Sinner al terzo turno nel tabellone del singolare maschile deldi2023. L'azzurro, testa di serie numero 8, supera al secondo turno l'argentino Diego Schwartzman per 7 - 6, 6 - 1, 6 - 2 in 2h02'. Leggi anche2023, tabellone femminile: ...... è il momento del Day 3 di2023 in questo mercoledì 4 luglio. Benvenuti alla diretta ... Cocciaretto contro Osorio Serrani, Stefanini contro Kontaveit (l'estone è all'ultimodella ...Terza giornata di. Inizio piovoso anche oggi. Il maltempo quest'anno ha deciso di scombussolare da subito il più famososu erba del mondo. Il programma in continuo aggiornamento ha creato non pochi ...

Sinner si presenta a Wimbledon stravolgendo le regole: questa non è una semplice borsa Fanpage.it

Lo spagnolo riprenderà la contesa forte del suo 6-7(0), 6-3, 6-4, 3-2. Novak Djokovic è il tennista in attività con il maggior numero di tornei di singolare maschile di Wimbledon vinti: sette, uno in ...Tutto facile per il tennista altoatesino che liquida in tre set Schwartzman. La pioggia ritarda ancora il programma: di nuovo interrotto il derby tra Berrettini e Sonego ...