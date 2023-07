Ti va di volare?

Leggi su gqitalia

Con le zipline, che insieme ai parchi avventura sono una delle attrazioni preferite da chi ama il turismo outdoor in Italia, si può. Conosciute più semplicemente con il nome di cavo sospeso o teleferiche, consistono in una lunga corda d'acciaio tesa tra due punti capaci di regalare l'emozione del volo nel vuoto. La zipline funziona in maniera molto semplice. È un lungo cavo di acciaio sospeso a centinaia di metri da terra che collega due punti di altezze diverse ed è dotato di una carrucola alla quale, grazie a un'apposita imbracatura, si viene agganciati per poter affrontare il percorso in totale sicurezza sfruttando la forza di gravità. La velocità del volo varia in base alla teleferica: si possono raggiungere i 100 km /h e superare anche i 170 km/h. Le prime zipline risalgono a centinaia di anni fa e sono state utilizzate come mezzi di ...