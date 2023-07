Threads | cos’è il nuovo social di Meta che farà concorrenza a Twitter E perché in Europa non è ancora disponibile

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug – Mark Zuckerberg va alla guerra contro Elon Musk, lanciando il. Atteso per oggi, il lancio dell’app ideata daper rivaleggiare con, è stato però rimandato in. Secondo il Garante per la privacy irlandese, a differenza che negli Stati Uniti e nel Regno Unito,dovrà infatti rispondere a requisiti più stringenti nel merito dell’app, che si appoggia all’attuale rete di Instagram per recuperare la base utenti e i contatti.ilnon èinL’applicazione dovrebbe funzionare più o meno come, sarà insomma basata essenzialmente su contenuti brevi e ...

, an Instagram app" .un'app al momento disponibile solo per iOS, quindi per gli iPhone (notoriamente i migliori telefoni per usare Instagram) e nell'App Storedescritta ...Indice Chee come funziona Quali sono i vantaggi dirispetto a Twitter Come si differenziada Twitter Quali sono i problemi di Twitter e comepotrebbe ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Instagramdal 6 luglio:e come si usa