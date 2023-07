The Flash | ecco i primi concept art di Dark Flash | il villain del cinecomic DC

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Iart suldi Thesono emersi recentemente in rete e mostrano nel dettaglio il personaggio. Attraverso un post pubblicato da TheFilm News, sono stati rivelati alcuniart realizzati dalla produzione di Theper, quello che poi scopriamo essere il verodel film di Andy Muschietti. Ezra Miller ha indossato un vero costume e delle protesi per interpretare la versione di sé più anziana, e ora possiamo dare un'occhiata più da vicino ad alcuniart iniziali. In questo modo possiamo farci un'idea più precisa di come questa nuova versione del personaggio sia stata portata ...