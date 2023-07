Tezenis Verona | nel roster scaligero torna Lorenzo Penna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Voglia totale di rivalsa perchea giocare per i colori di Scaligera Basket dopo aver sfiorato la Lega Basket A vestendo la casacca di Forlì, formazione uscita sconfitta nella finale playoff promozione contro Vanoli Cremona, promossa in massima serie di pallacanestro. Il play ri, quindi, alladopo la stagione sfortunata (per lui) caratterizzata dal grave infortunio al ginocchio. Adesso vuole essere (finalmente) protagonista. Le parole dei protagonisti principali dopo il ritorno di(giocatore): “Sono molto contento dire a vestire la maglia della. ...