Testamento Berlusconi | attesi per oggi i dettagli Cosa accadrà a Fininvest?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) I cinque figli del Cavaliere sonodal notaio Attilio Roveda che custodisce le ultime volontà del leader azzurro per l’apertura del

Il lascito Nelle scorse settimane si era parlato ripetutamente del lascito per Fascina neldi. Le cifre ipotizzate andavano dai 100 ai 200 milioni di euro. Oltre a una delle ...L' apertura deldi Silviopresso lo studio del notaio Arrigo Roveda ha attirato l'attenzione di molti, in attesa di conferme su quanto si è ipotizzato nelle ultime settimane in merito alle ...2023 - 07 - 05 16:38:07aperto davanti ai figli Ildi Silvioè stato aperto davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini. ...

Berlusconi, aperto il testamento C’è un lascito per Marta Fascina Corriere della Sera

Un nuovo traguardo per le cantine Caruso & Minini: il rinomato magazine Wine Enthusiast ha assegnato il punteggio di 90 ai vini Frappo e Naturalmente Bio Grillo, confermando l'eccellenza della produzi ...Aperto il testamento di Silvio Berlusconi. Il documento contenente le ultime volontà dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, ...