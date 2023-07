Terremoto oggi Messina | due scosse a Cesarò | una di magnitudo 4

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Duedisono state registratedall'Ingv nel Messinese, nella zona di, la prima alle 6.07 di4, la seconda pochi minuti dopo di2. Secondo l'Ingv lesono avvenute a una profondità di 19 km e 24 km. "A seguito dell’evento sismico registrato alle ore 6:07 diin provincia di, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile", riferisce in una nota la Protezione civile che aggiunge: "Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma ...

La terra trema in Sicilia: una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata a 5 chilometri da Cesarò, in provincia di Messina. A rilevarla poco dopo le sei del mattino di mercoledì 5 luglio è stato l'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Le scosse di terremoto nel Messinese sono state due e sono avvenute a pochi minuti di distanza l'una dall'altra.AGI - Paura nel Messinese, svegliato poco dopo le 6 da una scossa di terremoto di magnitudo 4.0. Alle 6.07, a 5 chilometri a Sud-Est di Cesarò la terra ha tremato per un sisma con epicentro a una ...