Terremoto oggi in provincia di Messina 5 luglio 2023 | scossa avvertita anche a Catania | Tempo reale

Undi magnitudo 4.0 si è verificato poco dopo le 6 di(alle 6.07) a 5 chilometri a Sud - Est di Cesarò in provincia di Messina. Ne dà notizia l'Ingv. L'epicentro è a una profondità di 19 ..... per ilche nel 2012 colpì l'Emilia - Romagna dopo otto giorni le istituzioni locali potevano contare materialmente su 500 milioni. "Per l'alluvione adsono arrivati 30 milioni, ...... a dirlo sono stati il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli e il sindaco Roberto Lucarelli,nella sede provvisoria del Comune, nel corso di una conferenza ...

Terremoto tra Modena e Reggio Emilia oggi, la scossa di magnitudo 3 Adnkronos

Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Catania: nella mattinata di oggi l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 4.0 ...Il sisma è stato avvertito anche nei vicini comuni di San Teodoro, Bronte e Maniace Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata a 5 chilometri da Cesarò, in provincia di Messina, dall'Is ...