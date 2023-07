Terremoto in Sicilia | registrata scossa di magnitudo 4 0 nel Messinese

Dopo Toscana, Sardegna,e Calabria, la sperimentazione arriva quindi anche in Emilia - ... maremoto (generato da un), collasso di una grande diga , attività vulcanica (per i vulcani ...... come tutti i comuni della regione, ha aderito al servizio sperimentale finalizzato a ... maremoto (generato da un), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani ...Dopo Toscana, Sardegna,e Calabria, la sperimentazione arriva quindi anche in Emilia - ... maremoto (generato da un), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani ...

Paura in Sicilia: forte terremoto avvertito a Catania, epicentro nel Messinese | DATI e MAPPE MeteoWeb

Scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata in Sicilia, a 5 chilometri da Cesarò, in provincia di Messina, alle ore 06 ...Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Catania: nella mattinata di oggi l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 4.0 ...