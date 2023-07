Terremoto a Messina | due scosse alle prime ore del mattino | la più forte di magnitudo 4

(Di mercoledì 5 luglio 2023) It - Alert flop,in Toscana dopo la notifica. 'Funziona così bene che lo ha anticipato'a Siena, scossa di 3.7. 'Sentita anche a Firenze e ad Arezzo'. Caduti gli intonaci

It - Alert flop,in Toscana dopo la notifica. 'Funziona così bene che lo ha anticipato'a Siena, scossa di 3.7. 'Sentita anche a Firenze e ad Arezzo'. Caduti gli intonaci... Maniace, Bronte, Maletto, Troina, Adrano, Randazzo, Regalbuto tutti i Comuni, tra i territori di, Catania ed Enna, che si trovano entro i 20 chilometri dall'epicentro del. La ...AGI - Paura nel Messinese, svegliato poco dopo le 6 da una scossa didi magnitudo 4.0. Alle 6.07, a 5 chilometri a Sud - Est di Cesarò la terra ha tremato per un sisma con epicentro a una profondità di 19 km. La scossa non ha causato danni né feriti, fa ...

Terremoto, scossa di magnitudo 4 in provincia di Messina TGCOM

La terra trema ancora in Sicilia. Sono state avvertite nelle scorse ore, poco dopo le 6 di questa mattina, mercoledì 5 luglio, due distinte scosse di terremoto ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata oggi, mercoledì 5 luglio, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri da Cesarò, comune del parco dei Nebrodi nella pro ...