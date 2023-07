Terremoto a Messina | due forti scosse sono state registrate in mattinata

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) . Non ci sarebbero danni a strutture e persone Undi magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona di Cesarò, in provincia di. La prima scossa è stata avvertita intorno alle 6 del mattino di oggi, 5 luglio, e poco dopo la seconda di magnitudo 2.0. Ilè stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) ad una profondità di 19 e 24 km. Successivamente, i sismografi hanno registrato altre diecidi magnitudo compresa tra 1.8 e 3.4. I comuni interessati dal sismaTroina (Enna), San Teodoro (), Bronte (Catania) e Regalbuto (Enna). Al momento non si registrano danni a strutture o persone, tuttaviain corso gli accertamenti. Leavvertite dalla popolazione in ...