Terra Amara anticipazioni turche | Demir tradisce Zuleja | l’Altun seppellisce il suo grande amore

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Continua consuccesso la messa in onda di. Dopo il dietrofront di Mediaset, che ha dato l’ok per il proseguimento della soap er tutto luglio, ecco che è partita la terza stagione di. I fan di Zuleyha e soci possono così godersi le nuove puntate, che andranno in onda tutti i L'articolo proviene da KontroKultura.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 10 al 16 luglio 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana . Puntata in onda Lunedì 10 luglio 2023 ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 luglio , alle 14.10 , Adana è sotto shock : Hatip viene ritrovato morto nel bosco, qualcuno gli ha sparato. Secondo i più , l'imprenditore ha ...Si conferma nel pomeriggio la soap di Canale 5(2.710.000, 25.4%). Ascolti tv martedì 4 luglio: i dati dei tg Nella sfida tra i vari telegiornali - tornati ora alla programmazione ...

Terra Amara Anticipazioni dal 10 al 16 luglio 2023: Hunkar disconosce Demir e si schiera con Yilmaz! ComingSoon.it

Nell’episodio di Terra Amara di giovedì 6 luglio 2023, Hatip viene ritrovato morto nel bosco: qualcuno gli ha sparato. Tutta Adana è sotto shock. Secondo i più, l’imprenditore ha tentato di fregare i ...Terra amara, anticipazioni: Fikret pianificherà la sua vendetta contro Yaman Terra amara regalerà al suo pubblico un colpo di scena davvero ...