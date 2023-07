Terapia focale | il laser contro il tumore alla prostata

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un ospite speciale ha fatto visita, negli ultimi giorni di giugno, all’équipe di Urologia di Humanitas Gavazzeni per assistere ad un intervento per il trattamento delutilizzando la, coordinato dal dottor Vincenzo Altieri, urologo di Humanitas Gavazzeni. L’ospite, arrivato dal Chelsea and Westmister Hospital di Londra, ha assistito in sala operatoria all’operazione con la specifica tecnica che viene utilizzata solo in pochi centri in Italia per poterla imparare e formarsi, per un continuo e proficuo scambio di competenze specifiche. La, cosa è Laè una tecnica che viene eseguita in pochi centri in Italia. Attraverso l’utilizzo di unmulticanale a ...