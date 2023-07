Tenta di buttarsi nel Tevere | 25enne salvata da polizia locale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una pattuglia del II Gruppo Parioli delladi Roma Capitale è intervenuto ieri sera per untivo di suicidio dal Ponte Duca D’Aosta. Gli agenti, durante i consueti controlli in occasione di un concerto nei pressi dello Stadio Olimpico, sono stati allertati da alcuni passanti per una ragazza che, seduta sulla balaustra del ponte, manifestava il chiaro intento dinel. La pattuglia, avvicinandosi in modo cauto, è riuscita con delicatezza a conquistare la fiducia della giovane, cittadina di nazionalità italiana di 25 anni, fino a farla scendere e desistere dai suoi intenti. La venticinquenne, una volta calmatasi, ha raccontato agli agenti di alcuni problemi familiari, ammettendo di essere uscita nel pomeriggio dalla sua abitazione in zona Monte Mario per compiere un gesto estremo. Una volta ...