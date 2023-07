Temptation raddoppia | dov’è Belen Rodriguez | GF ‘cambia’ nome | incognita Isola e La Talpa | novità Mediaset 2023-24

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le vereemerse nel corso della presentazione dei palinsestiriguardano principalmente i prossimi show in programma nella stagione-24. Ma vediamo qual è la Top 5 delle maggiori curiosità della nuova stagione televisiva in arrivo.-24: le maggioridella nuova stagione DaIsland in versione invernale al Grande Fratello “mix”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.