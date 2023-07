Temptation Island | in arrivo una versione invernale | il rumor

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo un anno di pausa in cui il celebre programma delle tentazioni non è andato in onda, finalmente il reality è tornato su Canale 5 in prima serata. Il ritorno diha superato le aspettative di Mediaset ed è per questo che circolano già voci su una possibile nuova edizionedello show. Ecco cosa dicono le indiscrezioni. Il ritorno in tv disi è rivelato un gran successo, segnando numeri da record che ancora non aveva conosciuto la fortunata trasmissione. Filippo Bisciglia anche quest’anno è finito al timone del reality, con grande gioia per il pubblico. Ma il conduttore potrebbe avere altre sorprese in serbo per i suoi telespettatori, con l’di una nuovadel programma. Ecco tutto ...