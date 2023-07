Temperature folli in Europa | quello che fa la giornalista sull’asfalto lascia a bocca aperta – VIDEO

(Di mercoledì 5 luglio 2023) El Niño è tornato e in diverse parti d’lesono già estreme: le immagini che vengono dalla Spagna fanno davvero impressione. Lo potremmo chiamare ENSO, dall’acronimo El Niño-Southern Oscillation. Ma è meglio noto semplicemente come El Niño, il bambino / il ragazzino in castigliano. È un fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico che porta con sé inondazioni, siccità e perturbazioni di varia natura – in base alla distanza dall’area colpita.in, le immagini dall’Andalusiano a– GranTennisToscana.itAdesso El Niño è tornato e si prepara a portare con sé aumenti dellee condizioni meteorologiche estreme, alla faccia dei negazionisti ...

Cosa ha innalzato lenel 2022 "Queste(altissime) rientrano nei cambiamenti climatici in atto. Quindi fa parte delleche durano ormai da diversi decenni. In ...... ormai, è tempo d'estate, di eventi e di appuntamenti per rinfrescare anche lepiù ... Ed a teatro si andrà anche in Compagnia dell'Accademia deicon appuntamenti sul palcoscenico del ...In un passato ormai lontano si sono viste sceltecome quella di correre in Austria nel mese di marzo, scontrandosi convicine allo zero e la neve, ma poi il buonsenso ha portato a ...

Temperature folli in Europa: quello che fa la giornalista sull'asfalto ... Grantennis Toscana

Caldo insopportabile Sì, è caldo insopportabile. Caldo esagerato No, non ancora. O meglio, sarebbe giusto dirvi sì perché le condizioni meteo climatiche ...