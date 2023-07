Tamberi | il salto sul muretto è da fenomeno

Prende la rincorsa e salta su un muretto quasi impossibile da scavalcare. Ecco l'ultima impresa di Gianmarco ...Prima delfinale che le ha dato la vittoria, la 21enne fiorentina era comunque in testa ...solo sesto nell'alto: "Pochi stimoli ma sono in forma" Non è andata bene, invece, a Gianmarco ...Delude invece Gianmarco, fuori dal podio e fermatosi a un modesto 2,12 nelin alto . Ha dell'incredibile, poi, la disavventura occorsa ad Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli : frenato ...

Diamond League, Iapichino vince il lungo. Tamberi 6° nel salto in alto Tuttosport

Il freddo e la pioggia frenano il campione olimpico: in Svezia è solo sesto "Condizioni complicate, faccio mea culpa. Ora il chiarimento con Mei".Un forte acquazzone è stato il grande protagonista della settima tappa della Diamond League. Il massimo circuito internazionale di atletica leggera è sbarcato a Stoccolma (Svezia), ma il maltempo ha i ...