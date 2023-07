Tajani detta a Forza Italia la linea del dopo Berlusconi | “Fiducia a Meloni e leale sostegno al governo”

I paletti die Crosetto Tra questi, almeno per ora, rimarrebbe fuori il gruppo della Lega, Identità e democrazia . Una delle famiglie europee che, tra gli altri, contiene anche il ...E qual è il carburante con i cui ottani quella rotta andrà tenuta Adi un suo parlamentare ... Gli assist die il nodo Macron Ed entrare quindi nel grande gioco dei moderati e popolari ...C'è una leggeanti Tusk, in Polonia, oggetto di procedura d'infrazione europea. Buon sangue, ... Ancora più difficile per i popolari è pensare di governare con Le Pen: quello che dicein ...Il coordinatore di Forza Italia chierisce la posizione del Ppe: "Non andrebbe mai con Afd e il partito di Le Pen". Salvini replica: "Saranno gli elettori a rispondere" ...Il coordinatore di Forza Italia ribadisce il no ad alleanze non gradite: esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è ...