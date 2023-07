Tajani | c’è solo una maggioranza possibile in Europa per noi | l’unione tra popolari | conservatori e liberali

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Antonioinsiste sulla linea di chiusura alle destre estreme in. E lo ribadisce oggi in una intervista al Corriere. Afferma di essere realista poiché “esiste una solainper sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017. Allora la sinistra la sconfiggemmo davvero, non a parole”.: c’è un’unica via per battere le sinistre inLa, cioè, “che nasce dall’alleanza traeuropei. Conosco le dinamiche dele quelle dei partiti europei, visto che sono vicepresidente del Ppe dal 2002. Non esistono altre maggioranze possibili per battere le sinistre. Il ...