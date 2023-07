Sui migranti vince il governo | rimpatri aumentati del 32 per centi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) All'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, il via vai deiè continuo, sia in ingresso che in uscita. Alle 10 del mattino due pullman con gli ultimi 63 profughi sbarcati entrano nel centro d'accoglienza gestito dalla Croce Rossa. Un quarto d'ora dopo arrivano il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson per un sopralluogo alla struttura. La responsabile all'immigrazione della squadra di Ursula von der Leyen si rende così conto in prima persona della pressione che deve gestire l'Italia: «Sono particolarmente colpita dal lavoro che viene fatto qui ogni giorno, da tutti coloro che lavorano per offrire le condizioni migliori a chi arriva su quest'isola-dice al termine della visita - Ringrazio il, le associazioni, la guardia costiera e la polizia. Grande lavoro anche della Croce ...