Il 6 agosto il debuttonel primo turno di Coppa Italia, in casa, contro il Cesena. In ... classe '93 in uscita dal. Il terzino bellunese, partito dalla D con il Legnago, ha giocato ...Commenta per primo In Serie B il Sudtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago . Il portiere, 22 anni, si è legato al club biancorosso con un ...Nuovo arrivo in casa Sudtirol. In porta, dal Renate, ecco il classe 2001 Giacomo Drago. Qui di seguito, il comunicatodella società altoatesina di Serie B: " FC Sudtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago. Il portiere, 22 anni, si è legato al club ...

Südtirol, ufficiale Di Tacchio dalla Ternana ItaSportPress