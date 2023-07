Sud | Guadagnuolo | “Zes Adriatica fondamentale per crescita”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – “La Zesha la responsabilità dello sviluppo economico, infrastrutturale e sociale di un vasto territorio delle regioni Puglia e Molise e puó essere un importante artefice delladel Meridione d’Italia e del Pil che ne consegue. E’, quindi, investire nelle giuste competenze, valorizzando quelle figure di comprovata qualificazione professionale che siano in grado di accelerare la nascita e ladi nuove iniziative imprenditoriali, nonché la realizzazione delle infrastrutture strategiche Pnrr a servizio delle aree produttive, basate su progetti concreti di sviluppo, e indirizzandone al meglio le risorse economiche”. Lo ha detto Manlio, commissario straordinario del Governo della Zesinterregionale Puglia-Molise, ...

