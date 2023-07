L'omaggio di, la rete tematica esclusivamente dedicata al cinema italiano, si articola in questo modo con: 6 luglio : dalle 15 'Banzai'; 'Viuuulentemente mia'; 'Piedipiatti'; 'Piccolo, grande amore'; 'Sotto ...Nato il quattro luglio: il trailer del film La casa di famiglia (Commedia) in onda sualle ... Per esaudire la richiesta dell'uomo, ifratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da ...... mentre cresce la stima tra icomandanti. C'è anche la voglia di giocare a calcio insieme. L'... La banda del trucido (Poliziesco) in onda alle 21 su, un film di Stelvio Massi, con Luc ...

Su Cine34 tre giorni di maratone con il cinema di Carlo ed Enrico Vanzina TGCOM

Dal 6 all'8 luglio, la rete tematica di Mediaset presenta una rassegna di opere-cult della coppia d'oro del nostro cinema ...In occasione dei quinto anniversario dalla scomparsa di Carlo Vanzina (8 luglio 2018), Cine34 dedica una tre giorni ai due fratelli del cinema italiano, composta da 15 film cult e da uno speciale orig ...