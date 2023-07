Stellantis - Stla Medium | svelati i dettagli della nuova piattaforma elettrica

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A distanza di due anni esatti da quell'EV Day del luglio 2021 in cui delineò la sua strategia per le zero emissioni, il gruppotorna sul tema dell'elettrico puro, annunciando itecnici. Un'architettura chiave nello sviluppo dei piani per la mobilità a batteria: grazie alla sua preannunciata flessibilità, la prima delle quattro piattaforme globali definite "Bev by design" - espressione che può essere resa come l'equivalente di elettriche native - finirà per essere l'ossatura tecnica di tutta l'offerta del costruttore (berline, crossover e Suv) nei segmenti C e D del mercato. Due segmenti che fanno metà del mercato mondiale. Bastano un paio di cifre per chiarire meglio la rilevanza" nei ...

