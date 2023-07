Stellantis presenta la nuova piattaforma STLA Medium

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –hato, unaBEV-by-design globale con caratteristiche all’avanguardia, efficienza energetica, quantità di energia disponibile a bordo e potenza di ricarica ai vertici della categoria. Laoffre un’autonomia prolungata e una flessibilità integrata a partire dalla progettazione, per consentire la realizzazione di un’ampia varietà di veicoli con diverse configurazioni di trazione nei segmenti chiave del mercato, C e D. Con lapossono essere realizzati fino a 2 milioni di veicoli l’anno in diversi stabilimenti dislocati in tutto il mondo, a partire dall’Europa quest’anno. “Quello che vediamo oggi è il prodotto di poco più di due anni di ...