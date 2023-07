Stefanini-Kontaveit oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lucreziasfiderà Anettnel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Debutto assoluto nel main draw per la giocatrice azzurra, che ha brillantemente superato le qualificazioni ed è stata sorteggiata contro un’avversaria impegnativa. Al primo turno se la vedrà infatti contro l’estone, la quale ha annunciato che questo sarà l’ultimo torneo della sua vita per problemi alla schiena. Secondo i bookmakers partirà favorita, che nonostante non giochi un match ufficiale dal Roland Garros, ha più esperienza sull’erba ed avrà una voglia matta di fare bene in un torneo così speciale. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...