Statuette sottratte ai Masai | il museo di Oxford risarcisce la tribù con 98 mucche Loro | “Non bastano”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug — Qual è il prezzo da pagare per il risarcimento del furto di alcuni manufatti? Novantotto, magnanimamente offerte dall’università dia due famiglie delladi indigeni del Kenya che nel periodo coloniale erano state derubate di alcune preziose. «Risarcimento amichevole», così lo hanno definito all’ateneo britannico, che non ha però convinto i. I quali saranno sì una popolazione culturalmente e tecnicamente arretrata se paragonata all’uomo occidentale, ma non sono di certo cretini, e hanno fatto sapere, che, pur apprezzando l’offerta, preferirebbero un «un risarcimento adeguato», cioè del sano denaro.rubate aioffre 98La vicenda è ...