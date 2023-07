STATS – In Ligue 1 i giovani segnano tanto | David | Openda e Balogun dietro il solito Mbappé

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In Francia, più di ogni altro Paese e campionato, c’è una certezza e non può che avere un nome e cognome: Kylian. Le statistiche e il confronto con gli altri giocatori In Francia, più di ogni altro Paese e campionato, c’è una certezza e non può che avere un nome e cognome: Kylian. É lui il motivo principale per il quale si vede la1 e per accorgersene basta farsi la domanda: se mai passasse al Real Madrid, come si minaccia ogni, quanto interesserebbe un torneo che ha quasi del tutto cancellato l’incertezza sulla squadra vincitrice (salvo qualche rarissima eccezione: il Psg non è il Bayern che un anno non lo sbaglia proprio mai). L’attaccante della tripletta nella finale dell’ultimo Mondiale da 5 anni vince la classifica cannonieri e solo in una circostanza, nel 2019-20, ha dovuto condividere ...