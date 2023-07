Stanley Jordan | Scott Hamilton e Aura Nebiolo i grandi protagonisti di AstiJazz 2023

Dal 18 al 22 luglio AstiJazz porterà sul palco del Teatro Alfieri tre espressioni differenti del genere : il 18 luglio lo straordinario chitarrista americano, tra i più quotati al ...Con 'Intervista col vampiro', film del 1994 diretto da Neil, l'attore cambia rotta ... Nel 1999 recita con l'ex moglie Nicole Kidman in ' Eyes Wide Shut ', ultimo film diretto daKubrick. ...... Martin Scorsese , Michael Mann, Oliver Stone, Neil, Rob Reiner , Cameron Crowe, Paul ... Abrams , Steven Spielberg, Ridley Scott , James Mangold e last but not leastKubrick, qualcosa ...

Stanley Jordan, Scott Hamilton e Aura Nebiolo i grandi protagonisti ... Gazzetta D'Asti