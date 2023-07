Staffetta con jeep celebra 80 anni da sbarco Alleati in Sicilia

Laandrà da Gela fino a Milano, transitando su 1.600 km di strade statali e toccando ... La marcia prosegue sulla linea Gotica sull'Appenninovisita ai bunker sul passo del Giogo. In ...A Stasera Italiatra Berlinguer e Porro (Augusto Minzolini nel weekend). Barbara Palombelli resterà alla guida di Forum sia su Canale 5 sia su Rete4. C'è solo un nome che Pier Silvio ...A conquistare il metallo più prezioso la4x100 Stile Libero femminile. La saviglianese Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto) apre le danze55''35, segue Marina Cacciapuoti55''01, poi ...Nell'80/o anniversario dello sbarco alleato in Sicilia (10 luglio 1943), che dette il via alla risalita ella penisola per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un gruppo di Jeep militari d'epoc ...Altri 2 giovani atleti della regione convocati in Nazionale per gli EYOF. Proseguono le soddisfazioni per la nostra atletica giovanile. Sono state diramate le convocazioni per gli EYOF, Festival Olimp ...