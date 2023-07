Spunta a blu a pagamento su Facebook e Instagram | addio ai social gratuiti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ieri parlavamo dell'attacco che Meta sta per sferrare a Twitter con l'app Threads (che per ora non sarà disponibile in Europa per motivi di privacy), la novità di oggi invece è che Meta ricalca le orme di Twitter con lablu a. Servizio, quest'ultimo, che rientra in un pacchetto più ampio che, proprio come quanto già fatto daldi Elon Musk, assicura vantaggi in termini di protezione dai furti d'identità, maggior assistenza e possibilità di interagire con un addetto in carne e ossa (in lingua inglese) in caso di problemi dell'account, oltre a funzioni esclusive, non proprio indispensabili, come adesivi e stelle per Storie e Reel condivise su. Il reale valore dell'imminente arrivo in Italia di Meta Verified, già disponibile in Usa, Australia e Nuova Zelanda, ...

