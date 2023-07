Spezia | Alvini sarà il nuovo tecnico dei liguri

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Loha scelto Massimilianocomeper la prossima stagione, in cui itornano a giocare in Serie B Loha scelto di affidare la panchina, nell’annata in cui torna a giocare in Serie B, a Massimiliano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio manca solo l’ufficialità. Per lui un contratto di un anno con opzione sul secondo, che diventerebbe obbligo in caso di promozione.