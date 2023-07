(Di mercoledì 5 luglio 2023) RAPPORTO FINDOMESTIC. Si risparmia sui beni durevoli. Nel 2022 spesi in provincia 2.836 euro a famiglia: -3,3%. Tenuta per mobili, telefoni e gli altri elettrodomestici.

...7%), a cui segue l' elettronica (6,3%), l' arredamento (5,0%) e i mmobili/ristrutturazione (5,6%); per cui raggruppando assieme leper la casa si arriva al 10,6%. Il profilovittime ...La prospettiva di un gruppo unicodestre, ipotizzata per mesi e mesi primaeuropee del ... Inoltre, la probabile ascesa della destra di AfD adella Cdu/Csu in Germania potrebbe far sì ...... Enzo Magistà, mentre si approfondisce la storia di unaaziende casearie di maggior successo ... realizzando a suel'ospedale e dell'ospizio di Mendicità. Intervengono Daniela De Bellis, ...

Spese delle famiglie tagliate dal carovita: crollano auto e tv L'Eco di Bergamo

Le frodi creditizie realizzate tramite furto d’identità, con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni, continuano ad avere un peso ...Recentemente Nike ha pubblicato i conti trimestrali. La società ha chiuso il periodo di riferimento con un margine di profitto lordo in ribasso di 140 punti ...