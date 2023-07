(Di mercoledì 5 luglio 2023) "Che ilsialo sanno dire tutti, bisogna dire qualcosa di diverso perché vogliamo scegliere se ile basta o se invece deve diventare qualcosa di moderno, come succede in ...

... aggiunge. "Per questo bisogna spiegare come hanno fatto quelli senza queste qualità a farcela e se c'è dell'altro in più da poter mettere a disposizione dei giovani. Il calcio ha bisogno ...Chead Allegri Conperò, dobbiamo aspettarci di tutto. E allora non è finita finché lui decide che non è finita. È nel finale il momento più alto e più pungente, con una stoccata ...Lucianoha vinto con il Napoli , riportando lo scudetto all'ombra del Vesuvio e facendo ... Poi a Sky : LAAD ALLEGRI - 'Il calcio è facile Lo abbiamo imparato e lo sanno dire tutti,...

Spalletti e la frecciata a Allegri sul 'calcio facile' Adnkronos

Luciano Spalletti premiato a Certaldo: ecco quando potrebbe tornare ad allenare l'ex tecnico del Napoli, la risposta sulla Juventus ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...