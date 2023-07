Spalletti | «è da poveri dire che vado alla Juve perché c’è Giuntoli Basta col “calcio è facile”»

(Di mercoledì 5 luglio 2023), fortissimamente. Mai aveva parlato tanto in vita sua, e sì che ama parlare. L’ex tecnico del Napoli imperversa, è ovunque. Ieri era allo Specialemercato di Sky, intta dsua Certaldo. Ha toccato vari argomenti, tra cui il suo futuro e l’idea di. Anno sabbatico Anno sabbatico? Ve lo siete inventato voi e ve lo portate avanti voi, ho detto che avevo bisogno di tirare il fiato e delle cose da sistemare. Mi ci vuole un po’ di tempo, poi vedrò quello che mi passa davanti e valuterò le cose di cui ho bisogno. Avevo bisogno di stare fermo e imparare dagli altri allenatori. Ma non mi assomiglia il concetto di anno sabbatico, non è che si possase l’anno prossimo rientrerò. Le esigenze cambiano, si ...

...da un lato e la mancanza di sintonia del Giallorosso con il suo ultimo allenatore Luciano... secondo alcune fonti, avrebbe chiamato 'pezzenti' un gruppo di tifosi che lo stavano ...Cala il sipario su Lucio in the sky.merita 10, 100, 1000. Viva il Che Kvara: alterna dialogo e dribbling. Napoli's Nigerian ... Per la cronaca, idoriani combinano poco là davanti e il ...Eravamo, mia madre faceva le pulizie e mille lavori extra per sostenerci. Mio padre ci ha ...: "A Roma benissimo, all'Inter ho giocato poco ma comunque ho fatto 6 gol in 29 partite. Mi ...

Spalletti non chiude alla Juve: “Troppo difficile rispondere. Ma equazione con Giuntoli è da poveri” Tutto Napoli

"A Napoli mi hanno abituato bene dal punto di vista dell'entusiasmo e della gioia, qui è differente. Riapro il cassetto dei ricordi, ritrovo tutti i… Leggi ...Intervenuto all'evento chiamato "Certaldo nel Pallone", Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato di un possibile trasferimento alla Juventus, dopo l'uscita da trionfatore con il Napoli, che ...