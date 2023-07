Spagna U21-Ucraina U21 semifinali Campionato europeo U21 | 05-07-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non è stata unabrillante quella che ha battuto 2-1 la Svizzera, agli iberici sono serviti i supplementari e un gol di Miranda al 103? dopo che Amdouni nel tempo di recupero aveva permesso agli elvetici di prolungare la partita. In un torneo in cui molte delle favorite hanno deluso la nazionale di Sanchez InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 ETIOPIA PREMIER LEAGUE Fasil Kenema - Ethiopia Bunna 0 - 0 (Finale) Sidama Bunna - Ethio Electric 17:00 EUROPA EUROPEI- PLAY OFF Israele- Inghilterra18:00- Ucraina...I pronostici di mercoledì 5 luglio: ci sono le semifinali degli Europei, in campo anche J2 League in Giappone e le amichevoli. Gli Europei Under 21, deludenti per l'...Israele - Inghilterra e...- Ucraina, le ultimeAdria Giner (getty images) Gli spagnoli hanno chiuso la prima fase in testa al girone, grazie alla differenza reti migliore rispetto a quella dell'...Percorso netto per la nazionale dei Tre Leoni che vince grazie alle reti di Gibbs-White, Palmer e Archer e attende una tra Spagna e Ucraina nell'ultimo atto ...I pronostici di mercoledì 5 luglio: ci sono le semifinali degli Europei U21, in campo anche J2 League in Giappone e le amichevoli.